Auto in fiamme per avere la casa a prezzi stracciati: il culturista e sua moglie chiedono l’abbreviato

Si è tenuta oggi l’udienza preliminare.

CAPUA. Oggi l’udienza preliminare per le quattro persone di Capua arrestate alla fine di luglio scorso su richiesta del pm Gerardina Cozzolino e con ordinanza del gip Emilio Minio. Tutti hanno anticipato oggi di proseguire il giudizio a loro carico con il rito abbreviato dinanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare Daniela Vecchiarelli.

I quattro imputati sono accusati del raid incendiario delle auto di alcuni vicini di casa e di tentata estorsione: parliamo di Claudio Sinapi, 62 anni, noto culturista di Capua e titolare di un palestra ginnica, attualmente detenuto agli arresti domiciliari ; sua moglie, Annamaria Fortino, 52 anni (difesi dall’avvocato Giuseppe Stellato ), Renaldo Likaj, 26 anni e Gazmir Shahu, 39 anni, entrambi albanesi (difesi dagli avvocati Paolo Di Furia e Romolo Vignola).

Nel processo si costituiranno parte civili C.G., C.L., C.M., contro i due cittadini albanesi con l’avvocato Gaetano Crisileo. Il processo e’ partito a seguito delle minacce gravi rivolte al proprietario di un’abitazione ubicata in Capua da parte di Sinapi e di Fortini i quali hanno anche commissionato ai due albanesi di incendiare le autovetture delle persone offese.

Lo scopo era quello di acquistare l’abitazione dei vicini a un prezzo di gran lunga irrisorio.

Sinapi

e Fortino sono anche accusati di stalking rivolto alla famiglia delle persone offese (difese dall’avv. Gaetano Crisileo) con espressioni minacciose, atteggiamenti persecutori tali da cagionare loro un stato di paura e tale da ingenerare un fondato timore per l’incolumità loro e dei propri congiunti. Una lunga indagine da parte dei carabinieri di Capua con captazioni telefoniche, pedinamenti e continuo monitoraggio sotto la direzione del Pubblico Ministero dott.ssa Cozzolino hanno consentito di inchiodare Claudio Sinapi ed i suoi complici finiti anche in carcere. La prossima udienza e’ fissata per il 28 giugno In cui si molto probabilmente discutera’ il giudizio abbreviato e si perfezioneranno le costituzioni di parte civili.