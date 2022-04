Auto depredata nel parcheggio del centro commerciale

MARCIANISE – Un cittadino ha segnalato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, di aver subito un furto: “Ti rechi al centro commerciale Campania di Caserta per una giornata di relax, esci fuori per tornare a casa e ti ritrovi l’auto con i pezzi mancanti. È una vergogna”. I banditi hanno portato via gli specchietti dalla vettura che era stata lasciata in sosta nel parcheggio del Campania, come si vede dalle foto che pubblichiamo. E’ successo ieri, nel giorno della Festa della Liberazione.