Auto in fiamme lungo la Statale, il conducente si salva all’ultimo istante

VILLA LITERNO (Christian e Lidia de Angelis) – Martedì lungo la trafficatissima Nola-Villa Literno, un’auto ha preso fuoco in autostrada tra l’uscita di Villa di Briano e Casal di Principe. Il conducente, un cittadino extracomunitario, ha accostato e ha fermato la vettura, pare alimentata a Gpl, sulla corsia di emergenza.

In pochi minuti il rogo, la vettura è stata avvolta completamente dalle fiamme e distrutta. Sul posto i vigili del fuoco di Aversa e i carabinieri per regolare il traffico e accertare l’origine dell’incendio, che sarebbe da ricondurre ad un corto circuito. La vettura è stata poi portata via dalla strada per consentire la normale viabilità.