Auto sbanda e si ribalta lungo la Nola-VILLA LITERNO

AVERSA/VILLA LITERNO (Christian e Lidia de Angelis)– Grave incidente stradale, auto sbanda e poi si ribalta lungo la carreggiata. Stamani una ennesima tragedia sfiorata, una vettura che viaggiava lungo la Nola/Villa Literno uscita Aversa, improvvisamente ha perso il controllo, finendo con lo schiantarsi contro un guardrail. Per il forte impatto, si è ribaltata.

Sul posto immediati i soccorsi, i sanitari del 118 che hanno estratto l’automobilista dalla vettura e trasportato d’urgenza al pronto soccorso. In loco anche le forze dell’ordine per regolare le lunghe code di traffico e accertare l’esatta dinamica dell’incidente. La persona a bordo della vettura ha riportato gravi lesioni e ferite, ma non pare sia in pericolo di vita.