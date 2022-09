MACERATA CAMPANIA – Paura nel pomeriggio a Macerata Campania dove una bici è stata travolta da un’auto in via Elena. Sono rimasti feriti un nonno di 63 anni e il suo nipotino di 2 anni: il primo ha riportato un trauma al ginocchio, il secondo una lieve contusione alla testa. Per entrambi si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta per accertamenti più approfonditi.