AVERSA. Abusi su un 13enne: don Livio ai domiciliari per motivi di salute

AVERSA – Don Livio Graziano, il prete 50enne casertano, animatore di una comunità terapeutica con sedi a Prata e Parolise, accusato di violenza sessuale su minori dopo la denuncia dei genitori di un ragazzo di 13 anni, è stato trasferito per motivi di salute ai domiciliari. Le sue condizioni di salute, sembrerebbe tra l’altro indebolito per uno sciopero della fame, non sarebbero compatibili con il regime carcerario. Accolta la richiesta degli avvocati difensori, il parroco risiederà in una comunità ecclesiastica.