AVERSA. Alloggi popolari: stop ai decreti di ingiunzione

Il tribunale ha sospeso il 95% delle ingiunzione

AVERSA – Un recente verdetto del tribunale di Napoli Nord ha sospeso il 95% degli accertamenti patrimoniali inviati nei confronti dei residenti degli alloggi popolari di via San Lorenzo, ad Aversa rappresentando un capitolo cruciale nella vicenda.

Il tribunale di Napoli Nord, ha accolto le istanze degli avvocati Rosa Bosco, Nicola Nappa e Antonio Vitale. sospendendo il 95% degli accertamenti patrimoniali inviati nei confronti degi residenti degli alloggi da parte di Sogert, agenzia di recupero crediti incaricata dal Comune di Aversa. Questa decisione giudiziaria segna un punto di svolta significativo, riconoscendo la necessità di bilanciare l’obiettivo di recuperare crediti con l’attenzione alle reali possibilità finanziarie dei destinatari delle ingiunzioni considerando che gli importi richiesti in alcuni casi sono risultati superiori ai 50mila euro e quindi notevolmente gravosi per i residenti in alloggi di edilizia popolare.