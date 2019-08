IL VIDEO AVERSA. Asse Mediano come un mega inceneritore. ECCO LE IMMAGINI DELL’ENNESIMO ROGO TOSSICO

AVERSA/LUSCIANO – Ancora un rogo tossico sull’Asse mediano all’altezza delle uscite Lusciano/Aversa Sud. E’ accaduto intorno alle 15.30 di oggi come documenta l’ultimo post Facebook della pagina Terra Nostrum e che riportiamo qui di seguito in calce.

“Stanno bruciando tutte le discariche illegali ai lati delle carreggiate dell’asse mediano. Come abbiamo sempre detto e come si può vedere, l’asse mediano non è una strada, ma una mega discarica a cielo aperto, adesso trasformato in un mega inceneritore a cielo aperto. Per fermare questo scempio devono affluire sul territorio almeno, diciamo almeno mille militari, ma sono anche pochi. Bisogna militarizzare il territorio. Se non viene presa questa drastica misura, tutto continuerà indisturbato. È chiaro anche ai cani che ciò che sta accadendo, è la conseguenza di una precisa regia occulta, ma non tanto”.