AVERSA. Auto prende fuoco, automobilista riesce a salvarsi in tempo

LUSCIANO/AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Ieri pomeriggio delle grosse fiamme e una folta coltre nera ha oscurato il cielo cittadino lungo la strada provinciale 335 tra Lusciano/Parete uscita Aversa Sud, dove una vettura è andata in fiamme, forse un corto circuito, per miracolo l’automobilista non è rimasto intrappolato nella vettura andata completamente in fiamme in poco tempo. Alcuni presenti hanno subito allertato i vigili del fuoco che sono giunti in loco per domare le fiamme e i carabinieri per regolare il transito durante le operazioni di spegnimento evitando il peggio. Tanta la paura fortunatamente nessun ferito.