AVERSA. Banda tenta furto minicar fuori scuola: “É la seconda volta in una settimana”

AVERSA – Tentano furto di una mini car 50, fuori il Liceo scientifico ‘Enrico Fermi’ di Aversa. Si tratta del secondo tentativo nell’arco di una settimana come sottolinea la mamma della proprietaria della vettura in un post su Facebook nei gruppi social cittadini: “in una settimana per ben due volte hanno aperto lo sportello della macchina 50 di mia figlia. Abbiamo chiamato i vigili ma hanno detto che non è compito loro fare la constatazione di danno e/o furto, anche rispondendo in modo sgarbato. Dai carabinieri sono andata già tre volte. Più di una volta sono andata anche dalla polizia per denunciare altri episodi criminosi, è diventata una giungla. Non se ne può più”.