AVERSA. Bloccata a letto da 3 giorni senza acqua e cibo. Anziana salvata dai vigili del fuoco

AVERSA – E’ rimasta a letto per 3 giorni senza avere la forza di potersi alzare, salvata dai vigili del fuoco. E’ accaduto ad Aversa, in via Diaz, dove una donna di 86 anni è stata ritrovata dai caschi rossi intrappolata nel suo letto, disidratata.

L’allarme è stato lanciato dai familiari dell’anziana che non riuscivano ad avere sue notizie da alcuni giorni. Quando i vigili del fuoco sono giunti con l’autoscala al quarto piano del suo appartamento, l’hanno trovata senza forze e denutrita, bloccata a letto. Il personale del 118, giunto sul posto, ha trasferito la donna in ospedale in codice rosso.