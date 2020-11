AVERSA. Bocconi avvelenati in strada. E’ strage nelle colonie feline

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Bocconi avvelenati ad Aversa: denunce per la strage di gatti. In alcune strade cittadine non si vede più un gatto, delle povere e indifese bestiole delle colonie feline: sono sparite tutte. Alcuni di essi sono stati ritrovati morti.

Alcuni mici che, pur domestici, avevano l’abitudine di fare i loro giretti all’esterno delle loro case, sono stati avvelenati; e molti residenti amanti degli animali, oggi, si stanno già organizzando per richiedere i video delle telecamere della zona per trovare e far punire gli assassini.

L’allarme via Facebook, lo ha lanciato Vincenzo Carobene, un valido animalista, molto impegnato sul territorio in difesa degli animali e dei randagi: “… siamo ad Aversa, cittadina purtroppo non esente da cattiveria e miseria d’animo. C’è un avvelenamento volontario in atto di gatti nelle aree via Raffaello, via Giotto, via Michelangelo, via Botticelli. Sono state trovate parecchie carcasse di animali, avvelenamento accertato con esami specifici, verrà presentata denuncia e autorità faranno ulteriori accertamenti nei prossimi giorni. Non ci rassegneremo mai a queste cose e perciò si farà di tutto per mandare all’inferno questa gente di m. Chi vuole distinguersi da questi miserabili deve parlare se ha visto o sa altrimenti è della stessa farina.”

Prestate massima attenzione sono stati trovati bocconi avvelenati via Raffaello, via Giotto, via Michelangelo, via Botticelli.