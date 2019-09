AVERSA. Che carambola! Auto si schianta contro suv che distrugge l’ingresso di un negozio

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis)- Grave incidente, auto sbanda e si schianta contro suv che finisce contro un negozio. Ieri pomeriggio intorno alle 15:30 circa sulla Variante di Aversa, nei ressi di via Tristano, una Lancia Y che viaggiava a velocità sostenuta per un guasto, ha perso il controllo finendo con lo scontrarsi con un Suv, il quale ha sbandato e ha arrestato la corsa sul marciapiedi finendo contro un’attività commerciale, danneggiando pesantemente l’ingresso. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, forze dell’ordine e sanitari del 118. Il giovane alla guida della Lancia ha riportato danni ed escoriazioni al volto a causa dell’impatto con il parabrezza, illeso l’automobilista del SUV. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il ferito è stato trasportato al Moscati di Aversa.