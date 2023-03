IL NOME. AVERSA. Condannato per spaccio di cocaina: colpo di scena in Appello

Accolte completamente tutte le argomentazioni difensive che in primo grado avevano visto accoglimento solo parziale

AVERSA – La Prima sezione della Corte d’Appello di Napoli ha assolto Gaetano Di Pietro dall’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Di Pietro, condannato in primo grado a quattro mesi, ma precedentemente era già stato assolto per aver impiantato una piazza di spaccio di cocaina in via Verdi ad Aversa. Accolte completamente tutte le argomentazioni difensive che in primo grado avevano visto accoglimento solo parziale.