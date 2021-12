AVERSA. Domani l’ultimo saluto a Ciro morto schiacciato dall’ascensore nel palazzo dove abitava

AVERSA – Saranno celebrati domani, 29 dicembre alle ore 11 presso il cimitero di Aversa, i funerali di Ciro Liotto spirato in ospedale dopo essere rimasto schiacciato dall’ascensore di casa la mattina di Natale a Giugliano in via Aviere Mario Pirozzi. L’uomo, intorno alle 8.45, aveva preso l’ascensore per scendere dal piano dove abitava con la sua famiglia. Qualche piano più giù c’è stato il blocco, e l’impianto si è fermato a metà strada dal pianerottolo. Liotto ha aperto il vano e ha cercato di uscire ma l’ascensore si è riattivato e lo ha ucciso. Trasportato all’ospedale di Giugliano, è poi deceduto. Lascia affranti dal dolore la moglie Letizia Marino, i figli, il padre e i fratelli.