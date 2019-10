AVERSA – Clochard ritrovata morta in strada. E’ accaduto questa notte ad Aversa, nei pressi della chiesa di San Domenico, tra via del Plebiscito e via Frattini.

La donna, di origini ucraine e che viveva insieme ad altri senzatetto, è stata notata da un passante che ha dato l’allarme.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fa altro che constatarne il decesso. A stroncare la vita alla donna, probabilmente un malore che non le ha lasciato scampo. Aveva 53 anni.