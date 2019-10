AVERSA. Ecco chi è la donna trovata senza vita per strada

AVERSA (l.d.a./c.d.a.) – Si tratta di una donna senza fissa dimora, di nome Lidia. Dolcissima ed educata, si arrangiava a dormire dove capitava, cercando di non dare fastidio a nessuno e spesso si rifugiava presso i porticati di San Domenico, frequentando la comunità di Sant’Egidio. I volontari si prendevano cura di lei, come di tanti altri cittadini in difficoltà.

Questo l’addio della Comunità che scrive: “Un risveglio triste quello di questa mattina. La nostra amica Lidia ci ha lasciati. Vi voglio bene,siete degli angeli,grazie a tutti. Così eri solita salutarci quando venivamo da te;”Grazie a te Lidia per la tua amicizia”. Sì perché tu ci consideravi tuoi amici e noi ne eravamo orgogliosi e credevamo di poterti aiutare un giorno di più,convincerti ad abbandonare quella vita di strada tanto difficile alla quale tu però sorridevi sempre nonostante le avversità. Ci hai accolto ogni volta con un sorriso,con gratitudine per i piccoli gesti,per quel poco che ti portavamo che per te era tanto ma per noi mai abbastanza. Ed è così che questa mattina ci sentiamo noi di Sant’Egidio “non abbastanza”…Voglio mostrarti Lidia nella tua bellezza ,nella tua dolcezza,nei tuoi occhi vispi e ricordarti sempre cosi. Con amore i tuoi amici di Sant’Egidio.”