AVERSA. Estratta dalle lamiere dopo lo schianto in via Saporito. E’ grave

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Grave incidente, ieri notte, intorno alle 1:40 circa, in via Filippo Saporito ad Aversa. Due auto, una Fiat Panda e una Smart si sono scontrate ad alta velocità per cause in via di accertamento. In gravi condizioni una ragazza estratta dalle lamiere dai soccorsi giunti sul posto e trasportata al Moscati di Aversa dove è stata ricoverata. La ragazza, si trovava su lato passeggero della Smart che ha impattato contro la Panda, la quale ha terminato la corsa, dopo una giravolta, contro il palo della pubblica illuminazione. Ai primi soccorritori la ragazza è apparsa in stato di incoscienza e respirava con difficoltà. La Panda, che stava risalendo la via, è uscita completamente distrutta dall’impatto. Pezzi dell’auto sono finiti a decine di metri dal punto di impatto. Sul posto sono intervenuti, oltre i sanitari, le forze dell’ordine per le operazione di rilievo sulle dinamiche dell’incidente. Gli altri feriti non destano preoccupazione.