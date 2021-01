AVERSA. Festeggiano il Capodanno con la partitella a carte: multati per violazione del coprifuoco

AVERSA – Quando 4 giovani sono stati fermati in auto, sulla Variante di Aversa dalle forze dell’ordine alle 5 questa mattina mentre rincasavano, hanno ammesso di aver sbagliato.

I quattro, infatti, rincasavano da una nottata insieme a giocare a carte, com’è d’usanza nel periodo delle feste di Natale. E non ci sarebbe stato nulla di male in altri tempi, ma non ora che le restrizioni anti covid impongono il coprifuoco alle 22.

Proprio per questo motivo i giovani sono stati sanzionati di 400 euro. Una serata a carte che gli è costata cara e che difficilmente ora dimenticheranno.