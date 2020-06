AVERSA. Furto al negozio di bici. Sfondano la vetrina con l’auto e fuggono via col bottino

E’ accaduto ieri mattina in via Obbligata I

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Furto notturno in negozio, sfondata vetrina con l’auto. E’ accaduto ieri, 2 giugno, intorno alle 4 del mattino, quando una banda di malviventi a volto coperto da passamontagna e armati di spranghe, hanno utilizzato una Fiat Multipla con cui sono giunti in via Obbligata I ad Aversa, utilizzata per sfondare la vetrina del negozio di biciclette DI PIETRO GROUP. Dall’attività sono riusciti ad asportare tre bici costose e a caricarle sull’auto, riuscendo a fuggire via prima che il titolare, svegliato dal forte boato, scendesse in strada. La vittima ha allertato le forze dell’ordine che stanno visionando le immagini di sorveglianza del negozio e della zona per risalire all’identità dei banditi. Ingenti i danni economici e alla struttura.