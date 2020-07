AVERSA. Grave incidente stradale, madre salva il figlio. Ecco il suo racconto

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Grave incidente stradale, feriti in ospedale. L’altra sera intorno alle 22:30 circa si è verificato un terribile incidente stradale dove una Citroen C3 a bordo della quale un anziano 82enne pare sotto effetto di alcol si è schiantato contro una seconda vettura, una Jeep Renegade, a bordo della quale una famiglia, madre, padre e figlio piccolo.

Il fatto si è verificato nei pressi della rotonda del cimitero, sul posto la polizia municipale di Aversa e i sanitari del 118, rimaste ferite le persone coinvolte nell’incidente, trasportate al pronto soccorso del Moscati di Aversa. Il boato causato dall’impatto violento è stato così forte da spaventare i residenti della zona che hanno temuto per il peggio. La donna dell’auto colpita dalla C3 è rimasta contusa, riportando danni al collo e al braccio salvando il figlio piccolo che era in auto.

A raccontare la vicenda la stessa vittima che dichiara: ” Ragazzi buongiorno sono sfortunamente la persona rimasta coinvolta nell’incidente, vi dico in poche righe ciò che è successo… Una c3, guidata da un anziano di 82 anni,sotto effetto di alcol ha intrapreso la corsia opposta dopo aver fatto la rotatoria… Venendomi addosso!! Ho contusioni riportate all impatto perché per istinto mi sono girata dietro per bloccare ancora di più mio figlio che stava nel seggiolino con le cinture di sicurezza… Mio figlio sta bene non ha riportato nessun trauma… Mio marito non ha violato nessun codice della strada ed è stato sottoposto per prassi anche lui all’alcool test con risultato negativo… Vi ringrazio per tutti coloro che hanno avuto un pensiero x noi!“.