AVERSA. Il palladio vale più dell’oro. Continuano incessanti i furti di marmitte in città

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Persistono i furti di marmitte in città: auto lasciate ribaltate da ladri senza scrupoli. L’altra notte presso il rione popolare di via Giovanni XXIII ad Aversa, la banda dei marmittari, colpisce ancora. Intorno alle 3 del mattino una banda di esperti hanno ribaltato una vettura in sosta per depredarla, portando via la preziosa marmitta. L’insolita posizione della vettura serve ai balordi, per favorirne l’asporto. Lo scopo dei delinquenti è quello di ricavare dalle marmitte il prezioso metallo, il Palladio, che vale più dell’oro.