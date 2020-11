AVERSA. Immenso dolore per la perdita del poliziotto Spadarella. Il ricordo di amici e colleghi

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Grande dolore per la perdita di Vincenzo Spadarella, 54 anni. Un poliziotto con la P maiuscola, un onesto e valoroso uomo al servizio dello Stato. Enzo era sposato con Carmela Cerullo e padre di Antonio e Marika. Spadarella, in servizio presso il Commissariato di Polizia di Aversa, diretto dal dr V. Gallozzi, prestava servizio presso l’ufficio tecnico logistico. L’uomo tempo fa era stato sottoposto ad un delicato trapianto di reni, poi dopo la riabilitazione aveva ripreso il lavoro, era stato anche componente dei Falchi della Questura di Caserta, capopattuglia presso i difficili quartieri di Barra e Sanità a Napoli. Un uomo perbene, stimato e apprezzato per le sue doti umane e professionali, svolgeva la sua missione per lo Stato con devozione e spirito di abnegazione, con grande passione per la divisa che indossava. Centinaia i messaggi di addio e cordoglio per Enzo, come lo chiamavano gli amici, da parte dei colleghi e non solo. Ecco alcuni tra i più significativi.

“Oggi non ho perso un collega ma ho perso un fratello di nome Enzo con il quale ho trascorso i momenti più belli della mia carriera era uno compagno di pattuglia con il quale bastava solo uno sguardo e ci capivamo a volo ci siamo divisi la vita insieme ricordi bellissimi… Non riesco a trovare pace e parole Ciao Enzo TVB…. Dovunque tu sia R. I. P……”

“Non ho parole per esprimere tutto il dolore nell’apprendere questa tragica notizia. Oltre ad essere stato un ottimo collega sei stato un grande amico e resterai per sempre nel mio cuore. Riposa in pace Vincenzo. Sentite condoglianze a tutti i suoi cari.”

“Caro amico mio. I siamo sentiti poche giorni fa adesso leggendo Facebook mi hai dato una pugnalata al cuore te ne sei andato insieme a mia suocera sono distrutto ti porterò sempre nel mio cuore R. I. P condoglianze alla famiglia.”

“Ciao Vincenzo ricordo ancora quando ti assegnai l’apparato radio a te che sei stato uno dei primi poliziotti di quartiere, in quella circostanza capii quanto era importante per te quel ruolo di poliziotto tra la gente. Riposa in pace fratello veglia da lassù i tuoi amici la tua famiglia e tutti i colleghi che ti hanno Amato e rispettato, un giorno ci rincontreremo tutti per bere un caffè al bar, che come al solito da gran signore volevi pagare sempre tu. Buon riposo.”

“Sei stato il mio mitico capo pattuglia sulla volante barra e poi sulla volante sanità….. Se sono quello che sono adesso… lo devo anche e soprattutto a te. Che la terra ti sia lieve Vincenzo — distrutto.”