AVERSA – Il Questore di Caserta, ha disposto il sequestro del rinomato locale Panart sito in via Mazzini ad Aversa. La chiusura è stata disposta, dopo che gli agenti del commissariato di Aversa, hanno verificato numerose infrazioni amministrative. Il Panart più di una volta è stato palcoscenico di violenze messe in atto da giovani. A settembre 2017, Ivanhoe Schiavone, figlio di Raffaele Schiavone detto Sandokan, fu ferito da una coltellata brandita dal nipote del boss Nuvoletta di Marano.