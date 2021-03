AVERSA – Ladri in azione ad Aversa in via Santa Lucia. Nella notte tra venerdì e sabato due malviventi hanno preso di mira una merceria. Dopo aver rotto il vetro dell’ingresso, hanno aperto la porta ed in poco tempo hanno svaligiato il reigstratore di cassa, portando via anche parte della merce. La proprietaria ha denunciato quanto accaduto. In cassa c’era dalle 300 alle 400 euro.