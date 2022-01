AVERSA. Lutto nell’Arma. Addio al maresciallo Cantelli

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo militare, addio Alessandro. Una dolorosa e triste notizia ha sconvolto la comunità e l’arma dei carabinieri, si è spento lo stimato e conosciuto Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, in pensione, Alessandro Cantelli 75 anni. L’uomo era molto stimato per le sue doti umane e professionale, un militare tutto d’un pezzo, corretto, onesto e leale, che lascia la moglie Assunta Menditto e i figli e nipoti, oltre i tanti ex colleghi e amici. Cantelli era anche membro dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Aversa. I funerali si terranno domani alle 10:00 presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo (Ferrovia) ad Aversa. Tanti i messaggi di addio e cordoglio.