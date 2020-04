AVERSA. Malore improvviso. Noto ristoratore muore a 55 anni. Lascia la moglie e due figli

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Antonio, noto ristoratore della città, da generazioni, malore lo porta via a 55 anni. Antonio Turco, 55 anni è venuto a mancare improvvisamente l’altra mattina, quando di rientro dalla spesa, si è sentito male e si è accasciato. I familiari hanno richiesto l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo al Moscati di Aversa, dove nonostante i tentativi di rianimarlo, ha cessato la sua esistenza.

Turco era un noto ristoratore normanno, figlio d’arte, lui era titolare del ristorante LA PINETA ad Aversa, il padre Costantino l’inventore dello scarpariello e titolare dell’osteria da Costantino, la sua prematura dipartita ha gettato nello sconforto la moglie Clelia Romano, e i figli Cristina e Costantino, il cognato il consigliere comunale Roberto Romano, ma soprattutto l’intera comunità aversana e non solo.

La salma è giunta ieri alle 15 all’esterno della Parrocchia di S. Maria di Costantinopoli per la benedizione per poi essere trasportata al cimitero cittadino dove la bara è stata accompagnata da diverse auto di amici e familiari per l’ultimo saluto. Questo il commovente l’addio della figlia Cristina “Papà mio ️ sono sempre stata orgogliosa di te ️Vorrei ringraziare davvero di cuore a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per te ma ne sono davvero tanti. Pà ma davvero tanti.”

L’amico Domenico Maria Capone che scrive: “Caro Antonio,proprio ora mi è giunta la triste e sconvolgente notizia che,anche tu,hai terminato la tua missione su questa terra.Sei stato un uomo forte,una persona molto sensibile,una persona sempre pronta ad aiutare chi ne aveva bisogno.Sei stato un marito e un padre esemplare.Ricordo ancora le chiacchierate fatte insieme e ti sentivo come un padre.Sei e resterai una persona speciale.Prega per la tua amata moglie Clelia,per i tuoi adorati figli Costantino e Cristina e non lasciarli da soli.Prega per me e per quanti ti hanno amato.Possano Gesù e la Mamma Celeste,accoglierti tra le loro braccia e dare consolazione ai tuoi cari che ora,vivono in un grande dolore.Grazie per quello che sei stato e che hai fatto.Buon viaggio Antonio e ci rivedremo un giorno in Paradiso.Ti voglio bene. !”.