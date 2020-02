AVERSA. Malore per un uomo mentre è in bici, salvato dai passanti

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Questa mattina, intorno alle 12:30 circa, tra Viale Olimpico e l’angolo via Giotto ad Aversa, un signore in bici stava transitando quando all’improvviso si è sentito male. I dolori al petto erano forti tanto da costringerlo ad accasciarsi in terra.

Alcuni cittadini presenti in zona hanno visto la scena e subito gli sono andati incontro soccorrendolo e richiedendo l’arrivo dei sanitari del 118. Poi sono loro che hanno trasportato il ciclista al Moscati di Aversa per essere messo in salvo, si sospetta possa aver avuto un infarto. L’uomo è ancora ricoverato.