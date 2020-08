AVERSA. Minorenni ubriache collassano in strada e finiscono al Pronto Soccorso

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – L’altra sera, presso i giardini del Parco Pozzi ad Aversa, sono state trovate completamente ubriache a terra, collassate a rischio coma etilico, alcune ragazze giovanissime, tanto che una delle due era svenuta a terra e con lo zaino contenente una bottiglia di vodka: è un’altra storia che riguarda minorenni e l’abuso di alcol quella avvenuta in città. Nella serata è giunta la chiamata di allarme al 118. I sanitari hanno raggiunto il luogo dell’accaduto e hanno soccorso le due minorenni, 16 e 17 anni provenienti da Sant’Antimo, svenute in strada. Dopo aver prestato le prime cure sul posto sono state accompagnate in ospedale ad Aversa. Dopo essersi riprese, sono state affidate ai rispettivi genitori. L’episodio riporta alla mente quanto accaduto qualche settimana fa, quando un’altra giovanissima, di soli 13 anni, era collassata dopo aver bevuto alcol ed era stata recuperata dal 118 nelle zone della movida cittadina.