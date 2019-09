AVERSA. “Noi Aversani” all’attacco del sindaco Golia: “Un fallimento i tuoi primi 100 giorni, un alibi prendertela con le precedenti amministrazioni”

AVERSA (c.s.) – Caro Sindaco, siamo costretti a risponderti perché non possiamo tollerare le tue continue accuse. Casse vuote, disastri del passato, fino a che punto puoi continuare a ripetere la solita litania? Le amministrazioni passate, pur trovando situazioni difficili e casse vuote, non sempre dovute ad una cattiva gestione, ma al taglio delle risorse e dei trasferimenti dello Stato nei confronti degli enti locali, non si sono mai tirate indietro anzi rimboccandosi le maniche e con senso di responsabilità hanno amministrato senza mai accusare nessuno. Le amministrazioni passate sono quelle che hanno portato ad Aversa, con caparbietà, il tribunale di Napoli nord, le Università, il festival di Cimarosa e Iommelli. Il sindaco Sagliocco quando si insediò nel 2012 non aveva un cassa neppure i soldi per pagare le bollette della corrente eppure, non ha mai scaricato responsabilità su altri, anzi ha risollevato il Comune portandolo in attivo di milioni di euro, e ammodernando strade e l’arredo urbano.

Senza un minimo di contatto con la realtà ti auto-assolvi, attribuendo la sufficienza ai tuoi primi 100 giorni.



Caro sindaco per noi e per molti cittadini aver sani i tuoi primi 100 giorni sono totalmente fallimentari e da bocciare. Nessun provvedimento importante né il cambiamento radicale che avevi tanto promesso. Per non parlare di Assessori non aversani, assenti è totalmente avulsi dalla nostra realtà e consiglieri che portano un grande imbarazzo nella nostra città e che addirittura contraddicono le ordinanze che tu stesso emani (vedi Scuotri che beve fuori al locale con una bottiglia di vetro, attualmente vietato).Abbiamo assistito a uno spettacolo del nulla; cumuli di rifiuti per le strade, degrado, sporcizia, movida incontrollata e la città congestionata dal traffico. Non eri tu che in campagna elettorale avevi annunciato un nuovo piano traffico immediato e il recupero immediato delle periferie? Se questo è l’inizio stiamo rovinati!