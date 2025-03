AVERSA. Nuovo Piano Traffico. L’assessore Olga Diana: “Una città più smart e più green, presto piste ciclabili con i fondi Pnrr”

Ztl, standard utilizzati come grandi parcheggi per decongestionare il traffico cittadino. Ecco le linee del Put approvato ieri in consiglio comunale

AVERSA (Federica Borrelli) – Durante la seduta di ieri del Consiglio Comunale è stato approvato definitivamente il Piano Urbano del Traffico (PUT) per la città di Aversa. Un momento importante per la città, secondo l’assessore delegata alla materia complessa della Mobilità, Olga Diana, a cui è toccato il compito di illustrare le coordinate del nuovo strumento di regolamentazione. “Il PUT elaborato – ha esordito Olga Diana – è un’occasione che la città di Aversa non può perdere e il 25 marzo 2025 verrà ricordato come un giorno in cui il Consiglio Comunale ha indirizzato la nostra città nel sentiero di una qualità della vita migliore di quella attuale. Una vita più smart e green per tutti i nostri concittadini, a partire dai giovani.”

Una giornata, insomma, da segnare con il circoletto verde, dunque, per un progetto che affonda le sue radici – così ha precisato Diana – nella precedente amministrazione guidata da Alfonso Golia “e che ora trova concretizzazione con l’approvazione del piano, destinato a trasformare Aversa in una città più sostenibile, efficiente e vivibile.”

L’assessore ha ricordato che già nel 2019, quando era consigliera comunale, insieme ad alcuni colleghi di maggioranza, aveva compreso l’importanza di un nuovo piano urbano del traffico e della mobilità per risolvere i problemi atavici della città, che nel tempo ha vissuto una crescita importante sia dal punto di vista abitativo che commerciale, diventando un punto di riferimento non solo per l’area di Napoli Nord, ma anche per tutto l’agro aversano. Nel 2021, il compito di redigere il piano è stato affidato al professor Armando Cartenì del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Luigi Vanvitelli, e ieri la sua proposta progettuale è stata approvata in Consiglio Comunale.

Tra gli interventi proposti ed elencati nella relazione di Olga Diana, viene posta particolare attenzione alla realizzazione di piste ciclabili, attraverso lo sfruttamento dei fondi messi a disposizione dal governo con il PNRR. Inoltre, Diana ha anticipato che nei prossimi mesi “gli uffici comunali lavoreranno per creare un’app di INFO MOBILITÀ, che fornirà ai cittadini informazioni sul trasporto pubblico locale, in stretta collaborazione con Air Campania, e sulle aree di parcheggio pubbliche e private in città.”

Altra parte “fondamentale” – ha sottolineato l’assessore – “sarà costituita dalla riqualificazione di aree standard, che dovranno essere trasformate in luoghi di sosta, per garantire una mobilità più fluida e non afflitta dal caos provocato dalle alte concentrazioni di traffico veicolare. Andranno inoltre riqualificate diverse aree verdi che i cittadini potranno e dovranno vivere in piena libertà, fruendo di iniziative artistiche e, più in generale, di tipo culturale o anche di semplice intrattenimento che già quest’estate metteremo in campo.”

Un’altra novità annunciata da Olga Diana è quella dell’introduzione della cosiddetta “area 30” nel centro storico della città. “I veicoli – annuncia e rivela l’assessore – non potranno superare i 30 km/h, migliorando la sicurezza dei pedoni, soprattutto in una zona destinata ad essere vissuta a piedi. Il piano prevede anche un monitoraggio continuo della qualità dell’aria, con la richiesta di nuove centraline ARPAC per un controllo più efficace.”

Infine, l’assessore ha parlato delle Zone a Traffico Limitato (ZTL), definendole “una grande opportunità per il commercio e la vivibilità della città”, sottolineando, però, che molto spesso “un’imprudente analisi porta a farle diventare invece un grande danno.” Per questo motivo, l’amministrazione prevede la creazione di “aree di pricing”, dove i residenti potranno circolare liberamente durante determinati orari e giorni, mentre i non residenti – così ha concluso Olga Diana – dovranno pagare per accedervi.”