AVERSA. Parcheggiatori abusivi nelle ore della movida, proteste. Business nelle mani dei clan

Vi spieghiamo i motivi di questa piccola inchiesta dopo alcune segnalazioni avvenute da tanti cittadini

AVERSA /CARINARO/ CASTEL VOLTURNO – (tp) Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi è diventato un flagello che non può essere più sottovalutato. Sono in tanti i residenti dell’agro aversano a sospettare, compresi molti appartenenti delle forze dell’ordine, che il business è finito nelle mani dei clan camorristici locali. Vi spieghiamo i motivi di questa piccola inchiesta dopo alcune segnalazioni avvenute da tanti cittadini. Non è la presenza, il più delle volte discreta, di quei ragazzi , quasi sempre di colore, che si improvvisano parcheggiatori per rimediare qualche soldino facendo leva sulla solidarietà delle persone ma il fenomeno a cui ci riferiamo e tutt’altro. Il problema è quello delle segnalazioni di richieste “ minacciose pressanti e fastidiose” soprattutto nelle ore serali dopo le 20 nei pressi di locali come ristoranti, pizzerie, lidi e discopub, La richiesta di denaro arriva dai 5 euro ai 10 euro ad auto perché come ci raccontano alcuni clienti di questi locali notturni “se non paghi si potrebbe correre il rischio di non trovare più l’auto, o la trovi, con le ruote bucate”. Appena si arriva con la vettura, i posteggiatori abusivi fanno a gare per segnalare il posto libero. E una volta sistemato l’automezzo, arrivano puntuali le richieste di denaro. La stessa Napoli è prigioniera dI parcheggiatori illegali e arroganti. Aversa, Carinano, sono in sofferenza sotto gli effetti della movida nei fine settimana. Sarebbe quindi opportuno un drastico intervento della polizia. Basterebbe controllare i portafogli di questi abusivi che in una serata portano a casa gli stipendi mensili di tre professori messi insieme. Le stesse categorie di ristoratori potrebbero rimediare come è stato fatto in alcuni comuni del casertano con i vigilantes, naturalmente appartenenti a cooperative riconosciute e legali.