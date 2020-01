AVERSA perde un pezzo di storia. E’ morto l’avvocato Paiotta

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Un lutto colpisce il mondo forense e tutta la città normanna, si è spento l’avvocato Ernesto Paiotta. Lo stimato e noto professionista aversano è spirato a 84 anni, lasciando un vuoto incolmabile in chi l’ha conosciuto, sia umanamente che professionalmente. Paiotta ha esercitato per anni la professione forense con grande onestà, dedizione e passione. Sempre corretto, uomo di cultura, gentile e cordiale, rispettoso di tutti, il figlio ha seguito le orme paterne. Dario Paiotta, infatti è diventato anch’egli avvocato. La sua scomparsa è una perdita per la professione legale e per la storia della città. I funerali si terranno domani alle 11:30 presso la Parrocchia S. Maria di Costantinopoli ad Aversa.