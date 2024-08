AVERSA. Pioggia di quattrini nei conti correnti di 5 dipendenti del Comune. NOMI E CIFRE

Mentre per Sabia si sa che il provvedimento è stato frutto di una decisione del commissario prefettizio per gli altri 4 lo dobbiamo ancora stabilire. Per cui, ma solo per ora, non formuliamo valutazioni di ordine politico

AVERSA (g.g.) Al caso specifico di Michele Sabia, della sua super promozione, abbiamo dedicato addirittura una nota che somiglia molto ad un editoriale, proprio in considerazione della delicatezza della vicenda, almeno per quel che riguarda la nostra percezione della stessa (CLIKKA E LEGGI).

Ma le promozioni realizzate dal Comune di Aversa a favore di propri dipendenti non si militano a quella di Michele Sabia, effettuata, come pure scritto nel nostro articolo già citato dal commissario straordinario prefettizio Gerardina Basilicata che ha governato le sorti della città normanna dalla caduta del sindaco Alfonso Golia, autunno 2023, all’avvento del sindaco eletto, ad epilogo del ballottaggio del 23 e del 24 giugno Francesco Matacena

Non sappiamo se i nomi che vi faremo degli ulteriori gratificati siano frutto di una decisione del commissario oppure della nuova amministrazione comunale. Per cui non ci avventureremo in discorsi su eventuali favoritismi, su eventuali occhi di riguardo legati al rapporto politico creatosi tra il cartello elettorale Zannini- Matacena e le burocrazie interne al Comune di Aversa.

Dunque, incarico di elevata qualificazione firmato dal segretario comunale alla dottoressa Mosca, scusateci non abbiamo sottomano il nome ma non crediamo ci siano problemi di omonimia. La dipendente Mosca incasserà una cospicua indennità di posizione paria 16mila euro annui che ossia 1,333 euro al mese da aggiungere allo stipendio già consegnatele ogni mese

Sempre incarico di elevata qualificazione alla dottoressa Corvino, (qui in giornata cercheremo anche di aggiungere il nome di battesimo in quanto qui l’omonimia è più probabile) con un’indennità di posizione aggiuntiva allo stipendio di 9mila euro annui ossia di 750 euro mensili

Molto più alta sarà l’indennità – si ritorna ai 1.333 euro in più al mese – conseguenza del conferimento di incarico di elevata qualificazione all’ingegnere Pannullo che avrà, conseguentemente, 16mila euro in più all’anno rispetto allo stipendio di oggi

Infine conferimento di elevata qualificazione all’interno dell’area 4, coordinamento risorse umane, demanio e patrimonio a Virginia Sarno. Anche per lei 16mila euro in più annui con 1.333 euro secchi di aumenti sullo stipendio

Amen.