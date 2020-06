AVERSA – E’ stato colto da malore mentre si celebrava l’udienza nel tribunale di Napoli Nord. E’ stato necessario l’intervento dell’ambulanza dell’ospedale di Aversa per soccorrere Raffaele Cesaro, fratello del senatore Luigi, ristretto ai domiciliari da oltre un anno. Cesaro si trovava in tribunale insieme al fratello Aniello nell’ambito del processo Pip di Marano. I fratelli Cesaro sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa con il clan Polverino.