AVERSA. Raid nella scuola in ristrutturazione, danni nelle classi. LA FOTO

I vandali hanno colpito nella notte tra lunedì e martedì

AVERSA – Nel nel corso della notte tra il primo gennaio e il giorno due, quindi tra lunedì e martedì, ignoti hanno vandalizzato gli infissi appena montati nell’edificio in ristrutturazione di via Guido Rossa, ovvero la casa dell’asilo che insiste in quella zona.

Attualmente, nella scuola dell’infanzia in opera c’è un cantiere che, teoricamente, dovrebbe finire il proprio operato entro il mese di marzo.

Sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.