AVERSA. REGOLAMENTO DI CONTI DI CAMORRA. Due uomini gambizzati, trovati bossoli, proiettili e una pistola

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis)– Regolamento di conti, l’ipotesi accredita, in merito ai due uomini colpiti da proiettili, in un conflitto a fuoco. Si tratta di Salvatore Mennillo di Frattaminore e Giovanni Franzese di Frattamaggiore, entrambi 30enni.

Il primo è stato già dimesso dal Moscati di Aversa dato che la ferita riportata non era grave, mentre Franzese, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Caserta.

Due uomini gambizzati, noti alle forze dell’ordine, finiscono al Moscati di Aversa. Nella notte tra sabato e domenica, due soggetti già noti alle forze dell’ordine, in due momenti diversi sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso del nosocomio normanno, con ferite da colpi d’arma da fuoco agli arti inferiori.

I due soggetti con la loro versione resa agli investigatori, i carabinieri della Compagnia di Aversa, non sarebbero stati convincenti. Sembrerebbe si sia trattato di un regolamento di conti, anche perchè l’arma usata per entrambi i due uomini, attinti da arma da fuoco, è la stessa, per cui è molto strano che nello stesso giorno, due che dicono di non conoscersi, siano stati colpiti dalla stessa arma, in momenti diversi.

Le indagini sono in corso, anche perchè già appaiono degli indizi che ricondurebbero ad un fatto avvenuto la scorsa notte a Frattaminore, dove è stato trovato uno scooter in terra e, poco distante dallo stesso, una pistola beretta calibro 9 con colpo inceppato in canna e 5 colpi nel caricatore.

Intorno al luogo di questo ritrovamento, lungo il tragitto, rinvenuti due bossoli e un proiettile riconducibili alla stessa arma, 5 bossoli e due ogive deformate esplose da un’arma calibro 10.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Aversa, diretti dal Maggiore Terry Catalano.