AVERSA. Schianto tra tre auto in centro. Feriti 6 giovanissimi

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Grave incidente stradale tra diverse vetture, feriti giovanissimi dell’agro aversano. Stamani intorno alle 4 in zona Parco Pozzi, tre vetture si sono schiantate tra loro. I feriti sono 6 ragazzi tra i 17 e 20 anni provenienti da Casaluce, Trentola Ducenta e San Marcellino. L’impatto è stato violento, le auto distrutte, feriti i passeggeri e i guidatori. Sul posto immediatamente sono giunti i soccorsi, i sanitari del 118 che hanno trasportato i giovani presso il nosocomio aversano, non sono in pericolo di vita. Il più grave è il ragazzo alla guida di una delle vetture, che ha sbattuto la testa contro il parabrezza, riportando un trauma cranico. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e le responsabilità, auto portate via dal carro attrezzi.