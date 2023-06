AVERSA. Scontro tra auto e moto: centauro ferito

Trasportato al vicino ospedale Moscati dove è stato affidato alle cure dei sanitari

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente stradale, centauro finisce per terra. Stamani intorno alle 11 in via Gramsci di fronte l’ingresso del Pronto Soccorso del Moscati di Aversa, un giovane, in sella al suo scooter, è stato sbalzato per terra conseguentemente all’impatto con una vettura. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che hanno soccorso il giovane, che pare non sia in pericolo di vita, ma avrebbe riportato contusioni alla spalla.