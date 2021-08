AVERSA. Scontro tra due auto: una finisce prima contro una cabina Telecom e poi contro palo pubblica illuminazione

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Grave incidente stradale in viale Kennedy angolo via Diaz ad Aversa. Stanotte lungo la trafficata via cittadina si è verificato un terribile incidente stradale, dove solo per miracolo non ci è scappato il morto. Una donna che viaggiava a velocità sostenuta lungo la strada in barba al fatto che un uomo a bordo della sua Dacia stesse per svoltare ha proseguito la sua corsa, andando così a scontrarsi lungo la fiancata della dacia, per poi perdere il controllo della vettura che ha prima impattato contro una cabina Telecom e poi si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione. L’impatto è stato così forte che la vettura si è accartocciata, ma la donna alla guida, è uscita miracolosamente illesa dalla vettura. Alcuni presenti hanno temuto per il peggio, hanno richiesto i soccorsi e l’arrivo delle forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti del caso e fatto portare via l’auto distrutta.