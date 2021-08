AVERSA. Sputi e lancio di pietre al Parco Pozzi. Arrestato 45enne

AVERSA – Pietre, sputi e rami lanciati nei confronti dei passanti. E’ quanto accaduto all’interno del Parco Pozzi, mentre alcuni cittadini cercavano un po’ di frescura contro l’insopportabile afa agostana, un marocchino di 45 anni ha iniziato a inveire contro i presenti.

Allertati i carabinieri della locale compagnia, intervenuti in numero nutrito, hanno faticato non poco per fermare l’uomo, in Italia con regolare permesso di soggiorno, e residente ad Aversa. Una volta bloccato, al momento della perquisizione, gli veniva trovato addosso un coltello da cucina, non si sa a quale scopo detenuto.

Ma non finiva qui. Mentre veniva trasferito in caserma per le formalità del caso, l’immigrato sbatteva volontariamente, con intento autolesionistico, la testa contro il divisorio del veicolo militare provocandosi escoriazioni per la cui cura è stato necessario ricorrere ai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Moscati.