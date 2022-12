AVERSA. Stretta su alcol, musica e chiusura dei locali: l’ordinanza del sindaco per Natale

Dopo le 23 per i locali del centro storico è vietata la diffusione sonora all’esterno dei locali mentre per tutti gli altri locali operanti in altre zone della città…

AVERSA – Alfonso Golia, sindaco di Aversa, firma l’ordinanza anti movida, replicando il provvedimento già in essere, che sarà in vigore fino al prossimo 23 gennaio. I locali notturni del centro storico, nel periodo natalizio, potranno rimanere aperti fino alle 2 ma la musica dovrà cessare alle 23.Tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelli prossimi a luoghi di pubblico interesse quali ospedali, mercati cittadini, stazione ferroviaria e comunque distanti non più di 150 metri, dovranno terminare l’attività, con annessa rimozione degli eventuali arredi esterni, entro le 2. L’apertura quotidiana di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non può avvenire prima delle 4. Inoltre la diffusione musicale nei locali di via Seggio, via Lucarelli, piazzetta Lucarelli, strada San Paolo e via Belvedere dovrà cessare entro le 23 ed è vietata ogni diffusione sonore all’esterno dei locali. Per tutti gli altri locali, operanti in altre zone della città, la diffusione sonora dovrà cessare entro le 24.

resta vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto dall’1 alle 8. In caso di una o più violazione la sanzione amministrativa pecuniaria applicata sarà da. Il sindaco, con un’altra ordinanza, ha previsto anche la sanzione accessoria della sospensione dell’attività con la chiusura per giorni cinque in caso di prima violazione; chiusura per giorni dieci in caso di seconda reiterazione della violazione; chiusura per giorni quindici in caso di terza reiterazione della violazione; chiusura per giorni trenta in caso di quarta ed ulteriori reiterazioni della violazione.