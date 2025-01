AVERSA. Terribile schianto, muore giovane di 31 anni

Auto contro furgone

AVERSA (G.G.) – Nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 13:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Aversa, è intervenuta in via Atellana, nel comune di Aversa, per un incidente stradale tra un’autovettura ed un furgone. Subito dopo l’impatto i due veicoli rimanevano fermi al centro della carreggiata, con un uomo di circa 31 anni bloccato all’interno dell’autovettura che, nonostante tutti gli sforzi dei Vigili del Fuoco per estrarlo, veniva dichiarato deceduto dal personale medico presente sul posto.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza tutti i veicoli coinvolti assistendo il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale.