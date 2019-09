AVERSA – Si è costituito il pirata della strada che venerdì ha provocato incidente mortale ad Aversa dove ha perso la vita Vincenzo Di Martino 16 anni di Casaluce. Si tratta di un 21enne di Aversa. Era lui che guidava la Peugeot che si è schiantata contro il motorino di Vincenzo, morto, poi, sul colpo in via Gramsci. Il 21 enne è stato arrestato per omicidio stradale aggravato.