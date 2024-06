Avvocato colto da infarto colto da jogging, ecco come sta

Domenica mattina il nostro drammatico racconto del malore avvenuto nell’area ex Saint Gobain, a pochi passi dal Palazzo della Salute

CASERTA – È stato in pericolo di vita per più di 48 ore ma ora, fortunatamente, è fuori pericolo l’avvocato con studio Aversa Ma.Pe., tenuto da domenica mattina in coma farmacologico nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale civile di Caserta, dopo il gravissimo malore che l’ha colto mentre faceva jogging nell’area ex Saint Gobain, a poca distanza dal Palazzo della Salute dell’Asl.

Se oggi l’avvocato, residente a San Nicola la Strada, è stato come si suol dire in gergo medico, “stubato”, e se è in grado di respirare autonomamente, rispondendo agli stimoli esterni, è perché domenica mattina, dopo i primissimi soccorsi prestati da un’ambulanza ordinaria del 118, ha potuto beneficiare dell’intervento salvavita di un’altra ambulanza, quella rianimativa, e del lavoro dell’equipe ad essa associata, capitanata dal medico anestesista Raffaele Di Matteo.

Se possiamo dire oggi che tutto è bene quel che finisce bene è perché, come d’altronde ripetiamo da anni, questo tipo di mezzo rappresenta un presidio fondamentale che andrebbe rafforzato.

Ce ne vorrebbero tre o quattro pronte a intervenire all’interno del perimetro della Provincia di Caserta.

Al contrario si parla addirittura di abolire quella che c’è e francamente ci sembra un’assurdità.