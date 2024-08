ULTIM’ORA. Badante confessa 4 omicidi. “Qualcuno mi fermi, ho paura di andare avanti”

Il 48enne è stato tradotto nel carcere Uccella di Santa Maria Capua Vetere

CASERTA – Si reca in Questura e confessa quattro omicidi. Protagonista Mario Eutizia, 48enne napoletano che nel primo pomeriggio di oggi si è costituito rivelando di essere responsabile della morte di quattro persone per cui aveva prestato servizio come badante.

Secondo quanto riferito al pubblico ministero Annalisa Imparato della Procura di S. Maria Capua Vetere, Eutizia ha somministrato farmaci antitumorali agli anziani di cui si prendeva cura, determinando la loro morte.

Gli omicidi confessati due risalgono al 2014, a Latina, uno nel 2023 a Casoria ed un ultimo nel marzo del 2024 a Napoli. zona Maddalena.

Eutizia ha affermato di aver agito “per empatia”. “Mi sono voluto costituire perché qualcuno mi fermi. Ho paura di andare avanti. Continuando a lavorare in questo settore, l’avrei rifatto”: è quanto riferito dall’uomo al magistrato

Il badante è difeso dagli avvocati Antonio Daniele e Gennaro Romano. La sua scelta di costituirsi a Caserta sarebbe stata motivata dal tentativo di evitare la detenzione immediata. Indagini in corso per verificare la veridicità delle sue dichiarazioni e ricostruire l’accaduto. Il 48enne è stato tradotto nel carcere Uccella di Santa Maria Capua Vetere