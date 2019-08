BAIA DOMIZIA in balia di una “mandria di idioti”. Pullman distrutti, gonfiabili bucati e turisti imbufaliti

BAIA DOMIZIA – E’ un’estate da dimenticare quella vissuta a Baia Domizia per alcuni turisti. Sono infatti, molteplici gli episodi di vandalismo a cui è sottoposta la cittadina rivierasca. L’ultimo ieri sera, lunedì, dove un pullman, che aveva accompagnato dei villeggianti in un noto hotel di viale dei Bossi, è stato preso letteralmente a bottigliate di alcol fino a distruggerne i finestrini. Non solo: domenica notte, in un lido, alcuni ignoti, si sono divertiti a bucare i giochi gonfiabili nel recinto dedicato ai più piccoli, mentre al condominio Le Terrazze, hanno divelto i dissuasori di parcheggio. Una vera e propria “mandria di idioti” che scorazza in lungo e in largo praticando solo danni ai residenti.