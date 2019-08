BAIA DOMIZIA. Solite cose: ieri sera rissa davanti al bar Guaranà tra marcianisani e casalesi. Seconda edizione del “Palio del Demente”

BAIA DOMIZIA (g.g.) – Da un paio di anni a questa parte, sacrifichiamo il nostro tempo volentieri su una scelta giornalistica ben precisa: rappresentare la realtà di Baia Domizia, cioè della realtà balneare che sulla carta dovrebbe essere uno dei pochissimi posti passabili del mare casertano in coincidenza dei periodi di massimo afflusso.

Beh, non ci ricordiamo la data precisa. Per cui non vi possiamo dire se esattamente l’undici agosto scorso vi demmo notizia di una rissa scoppiata proprio durante una delle sere clou della stagione fuori dal bar Guaranà, con tanto di turisti terrorizzati e in fuga, tra ragazzi provenienti da Marcianise e una rappresentativa dell’agro aversano, a prevalenza casalese, naturalmente con la “c” minuscola.

Allora dobbiamo pensare che nella specialissima abilità autolesionistica dei nostri territori, la rissa non è o non sia un fatto casuale legato alla dimensione ormai ipertrash del litorale domitio e alla scarsa presenza di vigili urbani e più in generale di uomini della legge, ma, al contrario, si tratti di un evento organizzato, voluto nell’ambito di un contro-cartellone degli orrori.

E siccome siamo nelle giornate dei tanti Pali, testimonianza di un’identità storica delle nostre città e dei nostri borghi dal Lazio in su, siccome siamo a pochi giorni dal Palio dei Pali, siccome a quello più importante, al Palio dell’Assunta di Siena, allora a Baia Domizia hanno voluto creare un Palio anche al sud dove storicamente non c’è stata una tradizione delle autonomie e delle autonomie nelle autonomie che ha sviluppato le gare equestri e di destrezza. Qui ci arrangiamo con le nostre tradizioni: marcianisani contro casalesi. E’ la nostra storia. Sono i nostri cavalli di battaglia. E’ la nostra identità.

Possiamo suggerire un nome che ricorda un vecchio telefilm americano degli anni ’80: Sanford & Sons, Palio del demente. Ovviamente ci saranno le iniziative collaterali, attrazioni e mostre che rafforzano il racconto della nostra storia. E quelle, fresche fresche di giornata ve le racconteremo e ve le faremo vedere domani.