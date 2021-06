BAIA DOMIZIA. “Via alla demolizione di seconde case abusive”

Cellole – I delegati zonali della Cisas, con piacere, hanno preso atto che l’Amministrazione comunale di Cellole abbatterà alcuni manufatti, costruiti abusivamente in zona Baia Domizia.

Da anni, la Cisas evidenziava alle varie amministrazioni dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca la opportunità di abbattere i manufatti abusivi, anche per dare un segnale a quanti non rispettavano legge e regolamenti in materia.

Non a caso, i delegati della Cisas hanno appoggiato la nuova Amministrazione di Cellole, che ha visto anche eleggere alcuni consiglieri ed assessori, che avevano programmato lo sviluppo ed il miglioramento della zona turistica.

La Cisas, con l’occasione, ricorda l’opportunità di un potenziamento del verde pubblico e della raccolta rifiuti, considerato che la stagione balneare è iniziata.