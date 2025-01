I NOMI DEI 19 IMPUTATI. Bancarotta fraudolenta del Consorzio Eco4: TUTTI ASSOLTI

La Procura aveva invocato 15 condanne. Tra gli assolti anche l’ex sindaco di Sparanise Antonio Meripa

CASAL DI PRINCIPE – I giudici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere hanno assolto i 19 imputati coinvolti nella bancarotta del consorzio Eco4, dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel 2008.

Si tratta di Antonio Bonaccio, ex sindaco di Pastorano; Pasquale Cammuso, di Curti; Francesco D’Alonzo, di Pignataro; Salvatore Di Francesco, di Carinola; Crescenzo Di Lorenzo, di Mondragone; Mattia Di Lorenzo, di Carinola; Enzo Gambardella, di Curti; Antonio Merola, ex sindaco di Sparanise di Sparanise; l’imprenditore Sergio Orsi, di Casal di Principe difeso dall’avvocato Mario Griffo; Michele Pacifico, di Mondragone; Massimo Picariello, di Cancello ed Arnone; Michele Ragucci, di Pozzuoli; Antonio Russo, di Carinola; Giovanni Trapani; Antimo D’Errico, di Bellona; Giuseppe Di Bernardo, ex sindaco di Camigliano; Giuliano Palmieri, di Francolise; Arturo Russo, di Santa Maria la Fossa.

Nel collegio difensivo sono stati impegnati, tra gli altri, gli avvocati Mario Griffo, Carlo De Stavola, Luigi Iannettone, Paolo Caterino, Vincenzo Cortellessa, Claudio Aronne e Angelo Raucci.